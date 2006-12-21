Черновецкий просит Ющенко ”что-то сделать” с Тимошенко

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ призывает Президента Виктора ЮЩЕНКО повлиять на лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встрече Президента с представителями органов местной исполнительной власти и местного самоуправления.

В частности, в своем выступлении Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что задержался на заседание к главе государства из-за того, что в мэрии была очередная драка.

«Народные депутаты приходят в Киевсовет подраться», - сказал мэр Киева. При этом он попросил отпустить его с заседания раньше, поскольку ему нужно вернуться “дальше сражаться в Киевсовет».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что “необходимо что-то сделать” с Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку “она расшатывает общество. Она идет к революции».

Мэр Киева также выразил благодарность Президенту, что тот инициировал рассмотрение вопроса о тарифах. Он высказался за то, что необходимо увеличивать тарифы для одной части населения – «таких, как я», и уменьшать для социально незащищенных.

По мнению мэра Киева, это единственный путь.

Он предложил внести соответствующие изменения в закон, чтобы никто не мог злоупотреблять этой темой и тарифы автоматически рассчитывались в каждом регионе.

В свою очередь мэр Ужгорода Сергей РАТУШНЯК предложил Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ назначить Ю.ТИМОШЕНКО председателем “Киевэнерго”, чтобы она давала Киеву энергию на уровне цен 61-го года.