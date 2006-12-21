Черновецкий просит Ющенко ”что-то сделать” с Тимошенко
Мэр опоздал на совещание
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ призывает Президента Виктора ЮЩЕНКО повлиять на лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встрече Президента с представителями органов местной исполнительной власти и местного самоуправления.
В частности, в своем выступлении Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что задержался на заседание к главе государства из-за того, что в мэрии была очередная драка.
«Народные депутаты приходят в Киевсовет подраться», - сказал мэр Киева. При этом он попросил отпустить его с заседания раньше, поскольку ему нужно вернуться “дальше сражаться в Киевсовет».
Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что “необходимо что-то сделать” с Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку “она расшатывает общество. Она идет к революции».
Мэр Киева также выразил благодарность Президенту, что тот инициировал рассмотрение вопроса о тарифах. Он высказался за то, что необходимо увеличивать тарифы для одной части населения – «таких, как я», и уменьшать для социально незащищенных.
По мнению мэра Киева, это единственный путь.
Он предложил внести соответствующие изменения в закон, чтобы никто не мог злоупотреблять этой темой и тарифы автоматически рассчитывались в каждом регионе.
В свою очередь мэр Ужгорода Сергей РАТУШНЯК предложил Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ назначить Ю.ТИМОШЕНКО председателем “Киевэнерго”, чтобы она давала Киеву энергию на уровне цен 61-го года.