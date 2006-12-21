Янукович вышел от Ющенко, но разговор не окончен

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет положительное решение относительно государственного бюджета на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам по окончании встречи с Президентом.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что это было рабочее совещание в канун визита в Украину Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА.

Премьер добавил, что во время встречи также обсуждался вопрос подписания государственного бюджета на 2007 год. По словам В.ЯНУКОВИЧА, они с Президентом еще не закончили разговор на этот счет, хотя по многим вопросам есть общие позиции.

По его словам, по окончании сегодняшнего совещания с председателями областных госадминистраций, после проведения Совета экономического развития регионов, будет получена еще дополнительная информация, и «с учетом мнения регионов сегодня в конце дня будем решать этот вопрос».

«Скорее всего, будет принято решение положительное», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2007 год.

11 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в парламент на повторное рассмотрение Закон «О Государственном бюджете на 2007 год» со своими предложениями.

15 декабря Верховная Рада не поддержала Закон “О государственном бюджете Украины на 2007 год” со всеми предложениями Президента, то есть не преодолела вето Президента.

19 декабря Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» в редакции, принятой 6 декабря, с учетом предложений профильного комитета парламента.