Табачник перед приездом Путина вспомнил басню Крылова

Вице-премьер-министр Украины по вопросам гуманитарной и социальной политики Дмитрий ТАБАЧНИК характеризует состояние украинско-российских отношений как “оттепель после искусственно созданного ледникового периода”.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Д.ТАБАЧНИК выразил сегодня журналистам в Киеве после селекторного совещания по вопросам начисления субсидий для компенсации повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

“Для того, чтобы не чувствовать вмешательства со стороны какого-либо другого государства, Украина должна проводить проукраинскую политику и избавиться от комплекса неполноценности. И самое главное, что сегодня, на протяжении последних четырех месяцев, украинско-российские отношения просыпаются от искусственно созданного в 2005-начале 2006 года летаргического сна. Нельзя так строить отношения с нашим ближайшим соседом, с которым у нас наибольший товарооборот, где работают и учатся наши люди, где мы связаны миллионными семейными отношениями, из-за предвзятого отношения”, – сказал Д.ТАБАЧНИК.

Вице-премьер считает, что отношения Украины с Россией при предыдущих правительствах не соответствовали нормам добрососедства. Д.ТАБАЧНИК также отметил “неловкое предвзятое отношение части высшего руководства МИД именно к украинско-российским отношениям”.

“Сейчас якобы профессиональные дипломаты, которые не просто гордятся, а губу выпячивают от своего показного патриотизма, пытаются поставить на первое место вопросы распределения прежних долгов и активов Советского Союза, скрывая от всех, что на протяжении последнего времени Россия погасила более 70 миллиардов долларов долгов бывшего Советского Союза. И здесь Михайловская площадь, как вороны, пытается прилететь и поговорить об активах. Это абсолютно напоминает басню Крылова о стрекозе и муравье. Разве этот подход способствует нормальным отношениям? Во-вторых, они пытаются все время мелкие и искусственные вопросы поставить первоочередными, чтобы обострить эти отношения. Если бы такими образцами квази-дипломатии руководствовались страны Европейского Союза в отношениях между собой, никогда бы не возникло объединенной Европы без таможенного пространства, свободной торговли, без границ, беспаспортного переезда и все такое”, - отметил Д.ТАБАЧНИК.

В связи с этим, вице-премьер не понимает “искусственного злопыхательства части профессиональных дипломатов именно к России”. “Я могу объяснить это только комплексом их неполноценности. Это люди, которые работали в бывшем МИД УССР, который всегда был чем-то вроде ответственного дежурного при дипломатах бывшего советского МИД. Нельзя свой неполноценностный комплекс, полученный до 1991 года, переносить на равноправные отношения обоих государств. И тогда кусок проблем, искусственно созданных, отпадут”, - подчеркнул он.