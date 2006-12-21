Посольство США поможет Шуфричу

Посольство США готово оказать любую необходимую помощь Министерству по чрезвычайным ситуаций Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР сказал сегодня во время встречи с министром по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестором ШУФРИЧЕМ.

«Основная цель встречи – это предложить любую необходимую помощь», - сказал В.ТЕЙЛОР.

Он отметил, что Посольство США готово продолжать тесное сотрудничество с МЧС. В.ТЕЙЛОР подчеркнул, что неоднократно видел, как специалисты МЧС решают возложенные на них задачи. В частности, наблюдал за учением подразделения МНС, в том числе с иностранными партнерами – США, Польши, Азербайджана.

В.ТЕЙЛОР также подчеркнул, что США и Украина имеют большой опыт в преодолении чрезвычайных ситуаций.

В свою очередь Н.ШУФРИЧ отметил, что специалисты МЧС не только обмениваются опытом с иностранными коллегами, но и всегда готовы оказать реальную помощь. Он напомнил о том, что МЧС Украины принимало участие в тушении пожаров в Грузии и Турции.

По словам министра, в следующем году будет значительно усилен технический потенциал пожарных служб, в том числе пожарного авиаотряда.

«Мы сможем оказывать оперативную помощь не только на территории Украины, но и перебрасывать отряды для оказания помощи в любой уголок Европы», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Кроме того, он отметил, что в ближайшем будущем в МЧС планируется создать службу медицины катастроф.