Кушнарев: Луценко набивает себе цену

Инициатива экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО по созданию Гражданского движения Народной самообороны направлена на дестабилизацию ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в интервью журналистам выразил один из лидеров фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН заявление Ю.ЛУЦЕНКО о намерении возглавить такое движение.

Е.КУШНАРЁВ отметил, что Ю.ЛУЦЕНКО любым способом «пытается привлечь к себе внимание». «Если говорить простым языком - то набивает себе цену», - сказал народный депутат.

При этом он выразил сомнение, что Ю.ЛУЦЕНКО удастся организовать массовое движение и достичь цели - добиться отставки Кабмина и роспуска Верховной Рады.

«ЛУЦЕНКО обречен сегодня на провокации и на перенос политической борьбы в привычную для него улично-площадную среду», - сказал он.

Кроме того, Е.КУШНАРЁВ расценивает подобную инициативу экс-министра внутренних дел «как намерение организовать радикальную группировку».

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Ю.ЛУЦЕНКО объявил о создании Гражданского движения Народной самообороны, которое он инициирует.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что сегодня “граждане должны взять в кулак всю полноту власти” и это будет ответом “беспределу власти” и “возвращению кучмизма”.

Говоря о деятельности этого движения, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что “в случае необходимости мы планируем весной массовый “марш справедливости” на Киев для поддержки идеи роспуска Верховной Рады и отставки этого правительства”.