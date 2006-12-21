Встреча Ющенко и Януковича затягивается

В Секретариате Президента Украины продолжается встреча главы государства Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, в связи с этим задерживается запланированное на 12.00 совещание Президента Украины с представителями органов местной исполнительной власти и местного самоуправления.

Заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ уже во второй раз просит губернаторов и городских председателей подождать 15 минут, поскольку встреча Президента с премьером затягивается.