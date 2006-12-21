Главой Туркмении объявлен вице-премьер Бердымухаммедов

Вице-премьер Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов, который также возглавляет министерство здравоохранения республики, объявлен временно исполняющим обязанности президента Туркмении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters. Возглавлявший республику более 20 лет Сапармурат Ниязов, как сообщалось ранее, скончался в ночь на 21 декабря.

Бердымухаммедов также возглавил комиссию по организацию похорон Ниязова. Как отмечает РИА Новости, по сложившейся с советских времен традиции, глава такой комиссии, как правило, становится следующим руководителем республики. Между тем, как сообщалось ранее, в соответствии с законодательством республики обязанности президента должен был исполнять председатель парламента Овезгельды Атаев.