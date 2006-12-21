Черновецкий привел на сессию прокурора

Лица, избившие депутатов Киевсовета на сессии 7 декабря, объявлены в розыск и будут задержаны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пленарном заседании сессии Киевсовета заместитель прокурора Киева Владимир ГОГОЛЬ, который приехал на сессию по приглашению депутатов.

Он отметил, что прокурор работает на месте и по поручению заместителя генерального прокурора он доложит по делу об избиении столичных депутатов.

По его словам, по факту драки 7 декабря возбуждено уголовное дело, которое предусматривает наказание до 4-х лет лишения свободы. За период расследования дела факт преступления «закрыт», отметил В.ГОГОЛЬ.

Он также сообщил, что по делу допрошены свыше 20 человек, изъяты вещественные доказательства.

По информации В.ГОГОЛЯ, уже есть информация о лицах, совершивших избиение депутатов, и сейчас они в розыске.

Заместитель прокурора также добавил, что по делу есть «определенные проблемы», но он надеется, что оно будет расследовано.

Относительно того, что происходит сейчас в сессионном зале Киевсовета (пикетирование трибуны и президиума), то В.ГОГОЛЬ отметил, что прокуратура Киева не наблюдает за деятельностью народных депутатов Украины, прибывших в горсовет.

Он отметил, что видит противостояние с обеих сторон, а также нарушения законодательства также с обеих сторон.

«Во-первых, сессия ведется с нарушением регламента, во-вторых, идет пикетирование трибуны также с нарушением закона», - сказал В.ГОГОЛЬ.

По его убеждению, в данной ситуации, чтобы обойтись без противостояния, необходимо провести переговоры между политическими силами.

По его информации, в прокуратуре Киева есть уже несколько заявлений от депутатов Киевсовета о применении отдельных устройств во время заседаний и пр.

«Таким противостоянием вы практически парализовали работу органа местного самоуправления. Мы просим единственное - чтобы вы вернулись к закону, начали сессию и проводили ее согласно действующему законодательству», - обратился В.ГОГОЛЬ к присутствующим в зале депутатам Киевсовета и народным депутатам.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря после драки в сессионном зале Киевсовета, который рассматривал вопрос об отмене новых коммунальных тарифов в столице, был госпитализирован депутат из фракции БЮТ Владимир НАУМКО. Он вследствие сильного удара в затылок потерял сознание. По словам В.НАУМКО, ударил его один из присутствующих в зале приглашенных гостей спортивного телосложения с депутатским значком.

По словам оппозиционных депутатов Киевсовета, в зале таких неизвестных лиц со значками депутатов районных советов были семеро.

15 декабря Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию избиения депутатов Киевсовета неизвестными лицами.