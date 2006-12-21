Пресс-секретарь Президента Ирина Ванникова проведет брифинг

Сегодня в 14.00 в Секретариате Президента (ул. Банковая, 11) состоится короткий брифинг пресс-секретаря Президента Украины Ирины ВАННИКОВОЙ. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, тема брифинга: позиция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно текущих политических событий. Аккредитация представителей СМИ проводится по телефону: 255-78-44.

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