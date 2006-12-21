Верховная Рада сегодня рассмотрит закон о Кабмине

Верховная Рада сегодня рассмотрит во втором чтении проект закона “О Кабинете Министров Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, этот вопрос внесен в повестку дня парламента. (УНИАН: ВР приняла в первом чтении правительственный законопроект о Кабмине, при этом за президентский вариант ВР не голосовала).

Кроме того, депутаты собираются заслушать отчет Временной следственной комиссии по вопросам расследования факта нарушений прав народных депутатов Украины.

ВР также во втором чтении рассмотрит проект закона о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2007 год.

Кроме того, планируется утвердить календарный план проведения третьей сессии ВР пятого созыва, а также рассмотреть ряд других законопроектов.