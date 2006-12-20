Как Тарасюк в Кабмин попадал (3 фото)

На входе в зал, где шло заседание Кабинета Министров, произошло столкновение между депутатами фракции Партии регионов и депутатами, сопровождавшими министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА.

Б.ТАРАСЮКУ удалось пройти рамку металлоискателя перед входом в зал заседаний Кабмина, но дальше депутаты-«регионалы» преградили путь главе МИД в зал.

Народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК, один сопровождавших Б.ТАРАСЮКА, заявил, что министр иностранных дел Украины прибудет на следующее заседание Кабинета Министров в сопровождении судебного исполнителя.

В свою очередь Б.ТАРАСЮК также не исключил, что на следующее заседание Кабмина он прибудет в сопровождении судебного исполнителя.

Первый замглавы Секретариата Президента, представитель Секретариата в Кабинете Министров Арсений ЯЦЕНЮК оставил заседание Кабмина, не сумев убедить членов правительства в необходимости допустить министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА к участию в заседании.

Правительство обратится в Верховную Раду и к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой назначить временно исполняющего обязанности министра иностранных дел. Об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ журналистам после заседания Кабинета Министров. «Лучше было бы, чтобы Президент определился, кто это будет. Если Президент не определится, соответствующее решение примет Верховная Рада», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Недопущение министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА на заседание Кабинета министров содержит признаки состава преступления, а именно - препятствие деятельности государственного деятеля и невыполнения решения суда, говорится в заявлении фракции «Наша Украина», оглашенном в парламенте народным депутатом Ярославом КЕНДЗЁРОМ.

Фракция «Наша Украина» будет инициировать вопрос досрочной отставки всего состава Кабинета Министров в связи с постоянным нарушение действующего законодательства. Об этом заявил член фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Фото с сайта "Нашей Украины"