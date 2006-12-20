БЮТ: такими темпами Тарасюк может оказаться в СИЗО

Сегодняшнее „реалити-шоу”, устроенное в доме правительства в результате незаконного распоряжения не допускать на заседание Кабинета Министров Бориса ТАРАСЮКА, является еще одним свидетельством криминальной сути лиц, оккупировавших правительственное помещение.

Об этом говорится в заявлении БЮТ, текст которого передан УНИАН.

“Несмотря на решение суда о неправомерности освобождения Б.ТАРАСЮКА от должности, ЯНУКОВИЧ откровенно проигнорировал законы и Конституцию”, - отмечается в заявлении.

Авторы документа подчеркивают: “Очевидно, ни премьеру, ни его окружению, которое устроило драку перед дверями Кабмина, даже в голову не пришло прежде чем применять физическую силу против министра, чей имидж и репутация являются важными факторами имиджа и репутации всей страны, обжаловать решение суда в предусмотренном законом порядке”.

При этом Блок Юлии Тимошенко “напоминает Борису ТАРАСЮКУ, что в то время, когда „Наша Украина” выступала за создание широкой коалиции, БЮТ предупреждал о последствиях приведения к власти ЯНУКОВИЧА. Сегодня в банальной потасовке с представителями Партии регионов за определенное судебным решениям право пройти на свое рабочее место, вы имеете возможность физически почувствовать последствия такой позиции”.

“Единственное, что пока может успокоить мечтателей об общем управлении с ЯНУКОВИЧЕМ, - это то, что пока политически неугодных министров только выбрасывают с должностей, не выполняют судебные решения и отдают распоряжение закрывать перед носом двери. Но, судя по темпам реставрации кучмовского режима, время, когда уволенных из правительства будут отправлять в СИЗО и тюрьмы, уже не является далекой перспективой, что, очевидно, должно стать последним уроком для апологетов широких образований с януковичами, симоненками и морозами”, - заявляет БЮТ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 1 декабря приняла постановление об отставке Б.ТАРАСЮКА с должности председателя МИД. Однако Шевченковский районный суд Киева приостановил действие постановления, а Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о продолжении исполнения Б.ТАРАСЮКОМ обязанностей министра иностранных дел.

Сегодня Б.ТАРАСЮКА во второй раз не пустили на заседание Кабмина - депутаты из Партии регионов заблокировали вход министру.