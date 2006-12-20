Луценко предостерег Цушко от возвращения в МВД старых кадров

Бывший министр внутренних дел Украины, советник Президента Юрий ЛУЦЕНКО советует своему преемнику Василию ЦУШКО в работе с правительством отличать сотрудничество от диктата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос журналистов.

«Я уверен, что рано или поздно он (В.ЦУШКО) поймет, что есть сотрудничество, а есть диктатура», - сказал он, предостерегая В.ЦУШКО от того, что может быть в его работе на должности министра внутренних дел.

В то же время, экс-министр выразил надежду, что его преемнику удастся это понять и не вернуть в органы внутренних дел старые кадры.

Вместе с тем, Ю.ЛУЦЕНКО не захотел давать оценку и прогнозы относительно МВД, отметив при этом, что сделает это со временем, когда увидит результаты деятельности или бездеятельности МВД.

Тем не менее, он отметил, что «мы скоро почувствуем, какие кадры, и какой ценой будут назначаться в области».

Комментируя назначение новых заместителей министра внутренних дел, Ю.ЛУЦЕНКО назвал их нелегитимными, поскольку их кандидатуры не были согласованы с Президентом.

Кроме того, продолжая «милицейскую тему», Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что, идя с должности министра, он обращался к руководителям региональных управлений милиции с просьбой добровольно не писать заявления. «Была просьба не писать заявления по собственному желанию, сдавать передовой окоп (демократии – УНИАН), - как считает Ю.ЛУЦЕНКО милицию, - не советую».

Он также призвал, в случае, если новая команда Министерства внутренних дел «пойдет по беспределу, я советую этим профессиональным людям перейти в ряды общественного сопротивления».

Однако, в то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что сейчас знания этих людей необходимы милиции.