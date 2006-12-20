Кириленко: Наша Украина будет инициировать отставку Кабмина

Фракция «Наша Украина» будет инициировать вопрос досрочной отставки всего состава Кабинета Министров в связи с постоянным нарушением действующего законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил член фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО, комментируя отказ впустить министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА на заседание правительства.

Он отметил, что Б.ТАРАСЮК выполняет обязанности министра иностранных дел согласно указу Президента. При этом, по его словам, руководство внешней деятельностью является прерогативой Президента Украины даже в условиях действия новой редакции Конституции.

«Если министр принимает участие во всех протокольных мероприятиях, то он должен принимать участие и в заседании Кабинета Министров», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Депутат отметил, что у правящей коалиции не исчезает привычка действовать вне закона.

«Мы должны жестко реагировать на такие действия, и будем обращаться в судебные инстанции, но политическим следствием такого пренебрежения к другим политическим силам должна быть отставка Кабинета Министров», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 1 декабря приняла постановление об отставке Б.ТАРАСЮКА с должности главы МИД. Однако Шевченковский районный суд Киева прекратил действие постановления, а Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о продолжении выполнения Б.ТАРАСЮКОМ обязанностей министра иностранных дел.

Сегодня Б.ТАРАСЮКА во второй раз не пустили на заседание Кабмина. В частности, депутаты от Партии регионов заблокировали вход министру.