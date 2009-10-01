Янукович: такой парламент стране не нужен

Парламент, который не примет закон о повышении социальных стандартов, стране не нужен, считает лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Макеевке Донецкой области.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что фракция Партии регионов внесла на рассмотрение в Верховную Раду законопроект, «который предусматривает поднятие минимальных пенсий и прожиточного минимума», и заявил: «Если этот закон не будет принят, если парламент не проголосует за этот закон, то такой парламент стране не нужен, это антинародный парламент».

Лидер Партии регионов подчеркнул, что его политическая сила будет «до победного конца» добиваться решения данного вопроса. «Мы никогда не отступим от решения этого вопроса, пока не добьемся повышения пенсий, пособий детям-сиротам и многодетным семьям», - заверил В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, «тот законопроект, который мы внесли – это минимум, что нужно сейчас решать. Следующий этап – поднятие заработной платы, в первую очередь, медицинским работникам, врачам и работникам бюджетной сферы».