ЦИК должна назвать нового Президента к 27 января

Центральная избирательная комиссия обнародовала Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Украины.

Документ размещен на официальном сайте Комиссии.

В плане, в частности, отмечается, что первый день срока избирательного процесса – 19 октября 2009 года. Выдвижение кандидатов на должность Президента Украины начнется 20 октября и закончится до 6 ноября 2009 года. При этом отмечается, что выдвигать кандидатов имеют право политические партии, избирательные блоки политических партий, граждане Украины путем самовыдвижения.

Кандидаты в президенты должны подать документы для регистрации в ЦИК до 9 ноября 2009 года включительно.

На протяжении пяти дней со дня принятия документов ЦИК должен принять решение о регистрации кандидата в президенты или об отказе в регистрации. После этого в трехдневный срок после регистрации кандидат должен получить официальное удостоверение кандидата на должность Президента Украины, а также решение о его регистрации должно быть обнародовано в газетах "Голос України" і "Урядовий кур’єр".

Регистрация кандидатов будет длиться до 13 ноября 2009 года включительно.

До 18 ноября 2009 года ЦИК должен обнародовать в газетах "Голос України" і "Урядовий кур’єр" список зарегистрированных кандидатов на должность Президента Украины.

Проведение предвыборной агитации "за" или "против" кандидата в президенты начинается на следующий день после его регистрации и длится до 24.00 последней пятницы перед днем выборов – 15 января 2010 года.

17 января 2010 года голосование по избранию Президента будет проходить с 8.00 до 20.00.

Рассмотрение обращений, которые поступили к участковым избирательным комиссиям в день выборов осуществляется безотлагательно по окончанию голосования.

Подсчет голосов избирателей на избирательном участке начинается по окончанию рассмотрения обращений, которые поступили к участковому избиркому.

До 27 января должны быть установлены результаты голосования в день выборов Президента Украины и составлен соответствующий протокол.

После установления результатов выборов председательствующий на заседании Центральной избирательной комиссии официально объявляет результаты выборов.

Не позже чем на третий день после подписания протокола результаты выборов публикуются в газетах "Голос України" і "Урядовий кур’єр".

Не позже чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов новоизбранный Президент Украины должен вступить в должность.

Как известно, в соответствии с законом “О выборах Президента Украины”, избранным в день выборов Президентом Украины считается кандидат, который получил на выборах более половины голосов избирателей (50% + 1 голос), которые приняли участие в голосовании. Центральная избирательная комиссия оформляет протокол об избрании Президента Украины.

Если в избирательный бюллетень для голосования в день выборов было включено более двух кандидатов на должность Президента Украины, и по результатами голосования ни один кандидат не набрал более половины голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании, ЦИК принимает решение о проведении повторного голосования, о чем отмечается в итоговом протоколе голосования в день выборов Президента Украины.