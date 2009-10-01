Винский: кто платит за рекламу Тимошенко?

Лидер народно-патриотического объединения “За демократию и справедливость” Иосиф ВИНСКИЙ считает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО должна обнародовать источники финансирования своей рекламы, поскольку это не социальная, а политическая реклама.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе организации со ссылкой на И.ВИНСКОГО.

“Общество пытаются убедить, что реклама Юлии ТИМОШЕНКО является социальной. Но все до одного знают, что это политическая реклама”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

Политик подчеркнул, что он выступает против любых ограничений на политическую рекламу. “Но зачем обманывать людей? Пусть ТИМОШЕНКО скажет, что это - моя политическая реклама, что за нее заплатила партия или спонсор, и пусть себе висит. Но зачем считать простаками всю Украину? Зачем убеждать всех в том, что ведущие украинские певцы ездят месяц по Украине, выступая и агитируя за ТИМОШЕНКО бесплатно. И кто в это поверит? Пусть скажет, где она взяла на это деньги и кто за это заплатил”, - добавил он.