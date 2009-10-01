Литвин: Президент должен быть не позади и не впереди

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что Президент должен быть арбитром нации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня журналистам в Одесской области.

«Президент должен быть арбитром нации, если хотите, ее пастырем, - сказал В.ЛИТВИН. - Он должен быть не позади и не впереди нации, а внутри народа, проводить ту усредненную линию, которая позволит обществу, стране и нации сохранить стабильность в движении».

По убеждению В.ЛИТВИНА, руководителем государства должен стать высокообразованный человек, «который чувствует страну, глубоко и объективно осведомлен с ее прошлым, умеет генерировать и внедрять в жизни идеи, консолидирующие людей, может сказать четкое «нет», когда это нужно, или «да», когда этого требует ситуация».

Кроме того, по мнению В.ЛИТВИНА, главой государства должен стать человек, «чья корневая система здесь, в Украине, не склонный к ориентации на ту или другую страну и регион мира». «Это главное и определяющее», - сказал он.