Ющенко возвращается в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочую поездку во Львовскую область, где в Трускавце принимал участие в работе IX Международного экономического форума.

Как передает корреспондент УНИАН, самолет Президента вылетел из Львова в Киев.

Президент одобрительно оценил соблюдение сроков и ход реконструкции ГП «Международный аэропорт «Львов». Во время пребывания на Львовском аэродроме он ознакомился с реконструкцией взлетно-посадочной полосы и с ходом реконструкции пассажирского терминала.

В свою очередь директор международного аэропорта «Львов» Александр ЗАГРЕВА информировал о том, что ход работ по реконструкции аэропорта полностью укладывается в графики.

«Все проходит с соблюдением графиков, а реконструкция терминала идет с опережением на неделю», - отметил А.ЗАГРЕВА.