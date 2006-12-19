Богатырева против предложения Тимошенко о закрытых переговорах

Лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА выступает против закрытых консультаций между политическими силами.

Об этом говорится в заявлении Р.БОГАТЫРЁВОЙ, распространенном пресс-секретарем фракции Партии регионов Людмилой ХАРИВ.

“Мы не поддерживаем каких-либо форм закрытых консультаций, а тем более подобные инициативы, поскольку такая практика прошлого не объединяет, а раскалывает нацию. И наоборот, понятная публичная позиция единственно способна обеспечить преодоление каких-либо политических или общественных национальных неурядиц”, - заявляет Р.БОГАТЫРЁВА.

Народный депутат считает, что “на протяжении этого сложного периода украинской политической жизни правительство и антикризисная коалиция как никогда демонстрируют высшие стандарты прозрачной, понятной и публичной политики, строя ее на четких программных принципах”. “Фактически состоялась трансформация к политическому поведению, которое имеет европейское лицо. Наконец граждане имеют возможность четко понять логику и мотивацию деятельности высших органов государственной власти”, - считает она.

Р.БОГАТЫРЁВА убеждена, что заявления о закрытости заседаний возвращают общество в те времена, „когда велись лишь декоративные разговоры о демократии, а самой демократии не было”. По ее мнению, сейчас некоторые силы предлагают “вернуться к использованию недобросовестных инструментов украинской политики, интриг и подковерных отношений, которые так свойственны некоторым украинским политикам”.

Как сообщал УНИАН, Блок Юлии Тимошенко 18 декабря выступил с инициативой проведения закрытого заседания лидеров фракции Верховной Рады относительно преодоления политического кризиса в Украине. Лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО мотивировала необходимость такого заседания «полномасштабным политическим кризисом», который, по ее словам, является таким, когда происходит «уже не «холодная», а «горячая» война между Президентом, премьер-министром и их секретариатами. И к этой войне практически приобщилось кризисное большинство в Верховной Раде». Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в этой ситуации оппозиция хочет сделать все для урегулирования политического кризиса. «Мы не можем допустить, чтобы два высоких руководителя государства практически съедали на завтрак, обед и ужин авторитет страны в мире, стабильность страны», - отметила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО также убеждена в необходимости немедленного созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны, на котором был бы рассмотрен вопрос о преодолении политического кризиса.