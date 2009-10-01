Яценюк знает, как решить проблему европейской энергобезопасности

Лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что лучшим решением проблемы европейской энергетической безопасности может стать создание трехстороннего энергетического консорциума с участием России, Украины и Европейского Союза. Об этом он заявил в интервью российскому журналу «ВВП».

«Самое удобное предприятие – это предприятие между Украиной, Россией и Европейским Союзом, где каждый занимает свое место, свою роль, свой доход и свой интерес. Россия имеет относительно приемлемый транзит газа и доступ к европейскому потребителю. Украина имеет ресурс в России и гарантирует так же России транзит и потребление внутри страны. Европейцы имеют стопроцентное обеспечение транзита и прогнозируемость цен», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, такое сотрудничество и называется энергетическим консорциумом, «который решает проблемы энергетической безопасности европейского континента».

Напомним, что ранее А.ЯЦЕНЮК заявлял, что выступает за допуск России к управлению украинской ГТС в обмен на право Украины разрабатывать газовые месторождения на территории РФ.