Жданов думает, что Ющенко во втором туре может поддержать Януковича
Рейтинг уже не лечится?
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во втором туре президентских выборов может поддержать кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА. Такое мнение выразил директор аналитического центра «Открыта политика» Игорь ЖДАНОВ в эфире “5-го канала”.
Сейчас же, по мнению эксперта, В.ЮЩЕНКО играет в паре с В.ЯНУКОВИЧЕМ, объективно усиливая его против Юлии ТИМОШЕНКО, и это будет происходить в дальнейшем.
По словам И.ЖДАНОВА, основным мотивом участия В.ЮЩЕНКО в избирательной кампании будет ничто иное как, в паре с лидером Партии регионов В.ЯНУКОВИЧЕМ, критика правительства Ю.ТИМОШЕНКО.
"Самым большим парадоксом и определенным ударом будет то, что после первого тура президентских выборов В.ЮЩЕНКО может поддержать В.ЯНУКОВИЧА, потому что он точно не будет поддерживать Ю.ТИМОШЕНКО", - отметил политолог.
При этом, оценивая заявление В.ЮЩЕНКО о том, что он победит на предстоящих президентских выборах, И.ЖДАНОВ отметил следующее: «Я убежден, что рейтинг В.ЮЩЕНКО уже не лечится и он ни при каких обстоятельствах не станет Президентом во второй раз».