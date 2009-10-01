Россия валит «грузинский» план Медведева-Саркози

Россия не соблюдает договоренности плана «Саркози-Медведев» по урегулированию конфликта в Грузии, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр иностранных дел Франции Бернар КУШНЕР.

Он пояснил, что речь идет о европейских наблюдателях, которых не допускают в Южную Осетию и Абхазию. Министр напомнил, что речь идет о корпусе из трехсот человек, о которых шла речь в «плане Медведева-Саркози». Б.КУШНЕР отметил, что это силы поддержания мира.

«Европа не хочет вести войну, у нас тяжелых орудий нет», - заявил министр иностранных дел Франции.

Он добавил, что пока ситуация остается напряженной и присутствие наблюдателей в районе конфликта необходимо. По его словам, наблюдатели должны быть с обеих сторон границ.

По словам Б.КУШНЕРА, проблемы границ в Европе и в мире недопустимо решать с помощью войны. Он отметил, что Франция и Евросоюз сделали все возможное для того, чтобы ситуация не зашла в тупик, однако, по его словам, проблема пока не урегулирована, и переговоры продолжаются. «К сожалению, после начала боевых действий в Южной Осетии было много провокаций с обеих сторон», - отметил Б.КУШНЕР.

Также Б.КУШНЕР отметил, что с начала военных действий Грузии в Южной Осетии было много провокаций с обеих сторон.

Он также сказал, что французская сторона обещает внимательно рассмотреть доклад ЕС по событиям российско-грузинского конфликта.

План урегулирования ситуации на Кавказе был подписан в сентябре прошлого года, когда Франция председательствовала в Европейском Союзе.