Ющенко говорит, что превзошел свои мечты 5-летней давности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает инвестировать в Украину, которая уже многое сделала для изменения своего инвестиционного климата и в настоящее время «закрепила высокую макроэкономическую культуру в государстве».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на 9-м Львовском международном экономическом форуме «Влияние глобального экономического кризиса на инвестиционный климат и перспективы привлечения инвестиций в региональные экономики Украины», который проходит в Трускавце.

Президент в качестве аргумента указал на то, что в 2004 году инвестиции в экономику Украины составляли 1,5 млрд. долларов, а в 2008 году эта сумма составляла уже 30 млрд. долларов.

«Сегодня здесь, на форуме, присутствуют представители бизнеса из 20 стран мира. Говорю, что много уже в Украине изменилось благодаря изменениям инвестиционного климата. Начиная с 2004 года ежегодные прямые инвестиции составляют 7 млрд. долларов в год. Для привлечения инвестиций и закрепления высокой макроэкономической культуры, вы сами видите, сделано очень много», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства особо акцентировал внимание на том, что когда он возглавил Украину, он даже не мечтал о таких достижениях в сфере инвестиционного климата. «То, что мы имеем 7 млрд. инвестиций в год, – это даже не те мечты, которые у нас были четыре года тому назад, мы их превзошли», - отметил Президент.

Вместе с тем, В.ЮЩЕНКО среди актуальных проблемных вопросов назвал деятельность правительства в данном контексте. «Главная проблема - чтобы правительство до конца года сбалансировало бюджет и стало на путь реформ, а не выдерживало политику пережидания кризиса», - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, у Украины есть лишь один выход – «это глубокие и интенсивные реформы, которые нужно проводить совместно с международными финансовыми организациями».