Симоненко откроет «гайд-парк» в Луганске

Сегодня, 1 октября, в Луганске, в сквере имени 30-летия ВЛКСМ по инициативе Коммунистической партии Украины состоится публичная встреча лидера КПУ Петра Симоненко с горожанами (начало - 16.00). Данное мероприятие будет первым в рамках проведения диалога с жителями украинских городов в излюбленных местах их встреч – парках и скверах.

По словам П.Симоненко, по замыслу организаторов, места подобных встреч с горожанами станут настоящими «гайд-парками», где каждый желающий сможет подойти к одному из двух установленных микрофонов и задать вопрос, высказать собственную точку зрения по наболевшей теме, а также начать дискуссию с лидером Компартии Украины. Каждая из подобных встреч будет продолжаться не менее двух-трех часов.

В дальнейшем, украинские «гайд-парки» откроются в крупнейших городах страны, а встречи станут регулярными, сообщили в КПУ.

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(Справка: Гайд-парк (Hyde Park) - один из наиболее крупных парков Лондона, в Уэст-Энде, традиционное место политических митингов, празднеств и гуляний).