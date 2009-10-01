Кравчуку напомнили, сколько раз его хотели выгнать из эсдеков

Объединение левоцентристских сил состоится, несмотря на позицию Леонида КРАВЧУКА. Об этом заявил журналистам председатель Социал-демократической партии (объединенной) Юрий ЗАГОРОДНИЙ, комментируя недавнее заявление Л.КРАВЧУКА о выходе из партии.

При этом Ю.ЗАГОРОДНИЙ подчеркнул, что оставляет «на совести Леонида Макаровича все те последние высказывания в адрес партии, в которой он числился более 10-ти лет». По его словам, партия «никогда не считалась с тем, сколько голосов она потеряла по причине того, что в ней находится человек, которому очень легко изменить свою позицию». «Мы всегда защищали Леонида Макаровича от всех нападок недоброжелателей», - отметил лидер СДПУ(О).

Ю.ЗАГОРОДНИЙ подчеркнул, что не единожды делал все, чтобы Л.КРАВЧУК не был исключен из партии «из-за его часто меняющейся позиции, в том числе и в отношении к нынешней власти, в отношении участия страны в НАТО, его антироссийских высказываний, поскольку на политбюро партии неоднократно поднимался этот вопрос».

«Тяжело требовать от человека в его возрасте понимания того, что объединение левоцентристских сил - это путь к созданию новой левой партии европейского типа. И сегодня в КПУ также идет процесс переосмысления перспектив левого движения, а приписывание этой партии чуть ли не сталинских позиций – это такой же штамп от ее противников, как и приписывание СДПУ(О) к либеральноолигахическому лагерю», - подчеркивает Ю.ЗАГОРОДНИЙ.

Лидер СДПУ(О) подчеркнул, что «политическое объединение обязательно состоится, как бы этому не противились наши оппоненты». «А то, что среди них оказался и Леонид КРАВЧУК – это временно, поскольку для него все равно ничего постоянного не существует», - добавил он. По его словам, «изменение идеологических предпочтений в Украине – это не нонсенс, а правило».

«И мы, из деликатности и, опять же, из уважения к его прошлой миссии, не будем напоминать Леониду Макаровичу о его идеологических колебаниях: он настолько опытный идеолог, что может позволить себе - персональную идеологию”, - заявил председатель СДПУ(О).

Как сообщал УНИАН, Л.КРАВЧУК в сентябре заявил о выходе из СДПУ(О). Л.КРАВЧУК пояснил, что такое решение связано с его несогласием с решением партии сотрудничать на выборах президента с Коммунистической партией, партиями "Справедливость" и "Союз левых сил". Он сказал, что руководство СДПУ(О) «не доросло до настоящей европейской социал-демократии» и руководствуется желанием попасть в Верховную Раду Украины». Он назвал бесперспективным такое сотрудничество.