КС запретил Тимошенко продавать шахты на аукционах

Конституционный Суд Украины признал неконституционным положение постановления Кабинета министров от 2 апреля 2009 года «О предотвращении кризисных явлений в угольной промышленности», которым предусматривалась продажа 99 государственных шахт на аукционах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял на своем заседании в четверг, 1 октября.

Согласно сегодняшнему решению Конституционного Суда, в частности, не отвечающими положениям Конституции определены пункты 1-4 постановления.

Напомним, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в КС с представлением относительно конституционности постановления Кабинета министров „О предотвращении кризисных явлений в угольной промышленности“ (дело об отчуждении имущества государственных угледобывающих предприятий).

Постановлением правительство утвердило перечень угледобывающих предприятий, имущество которых подлежит продаже в 2009 году на открытом аукционе, и решило ряд вопросов, связанных с обеспечением продажи такого имущества.

По мнению главы государства, издав это постановление, Кабмин перебрал на себя полномочия Верховной Рады Украины, поскольку утверждение перечня объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, отнесено к полномочиям парламента.

Как пояснил сегодня на пресс-конференции после заседания КС судья-докладчик по делу Павел ТКАЧУК, в ходе исследования материалов дела суд пришел к выводу, что Кабинет министров превысил свои полномочия по управлению объектами госсобственности. В частности, постановление КМУ, отметил судья, подразумевает отчуждение структурных подразделений угледобывающих предприятий как целостных имущественных комплексов. При этом закрепленная постановлением форма отчуждения не является приватизацией в понимании Закона Украины «О приватизации государственного имущества».

«В постановлении, по сути, закреплено обычное отчуждение имущества, которое исключает возможность получения работниками шахт гарантированных законодательством льгот относительно первоочередного приобретения акций, социальной защиты при увольнении и др.», - отметил судья.

Кроме того, по словам П.ТКАЧУКА, постановление также предусматривало перечисление средств от реализации имущественных комплексов не в Государственный бюджет Украины, а в специальный фонд Минуглепрома, что также противоречит действующему законодательству.

Таким образом, отметил П.ТКАЧУК, издав указанное постановление, правительство нарушило пункт 5 ст. 116 и ч. 2 ст. 19 Конституции Украины в части полномочий Кабмина по управлению объектами госсобственности.

П.ТКАЧУК также сообщил, что суд не располагает никакой информацией относительно того, успело ли правительство реализовать какие-либо положения отмененного КС постановления.

«Такой информации нет, что какие-то положения постановления были реализованы», - подытожил П.ТКАЧУК.