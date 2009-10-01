Ющенко предлагают поступить так же, как Тимошенко в 2004 году

Представители западноукраинской интеллигенции призывают политиков демократического лагеря отказаться от баллотирования в Президенты в пользу премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом 30 сентября на пресс-конференции «Национальная элита за единство, государство, демократию» заявил председатель Конгресса украинской интеллигенции Львовской области, академик НАНУ Степан ПАВЛЮК, сообщает Zaxid.net.

По его словам, представители львовской областной инициативной группы "Европейского конгресса Украины", основанного две недели назад на съезде интеллигенции в Рахове, обнародовали обращение к Президенту Виктору ЮЩЕНКО, народным депутатам Арсению ЯЦЕНЮКУ и Анатолию ГРИЦЕНКО, а также другим представителям национально-демократического лагеря. Их призывают к объединению под эгидой Ю.ТИМОШЕНКО, которая, по мнению авторов обращения, имеет больше всего шансов победить на выборах.

Как отметил С.ПАВЛЮК, украинскому народу снова предстоит сложный выбор перед президентскими выборами. Украинские демократические силы сегодня разделены, что грозит приходом антиукраинских политиков, поэтому, по его словам, нужно мобилизовать демократических политиков.

В обращении отмечается, что единственным человеком, который может составить на выборах достойную конкуренцию лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ, является Ю.ТИМОШЕНКО. «Последние годы были очень сложными. В том, что произошло, виноваты мы все, но нужно вынести урок. Лидерство Ю.ТИМОШЕНКО не может вызывать сомнений. Она может составить настоящую конкуренцию ЯНУКОВИЧУ», - говорится в обращении.

«Мы обращаемся к будущим кандидатам, чтобы они, исходя из реалий, не создавали распыленность сил в Украине и определили, кто реально может конкурировать с В.ЯНУКОВИЧОМ», - отметил С.ПАВЛЮК.

С.ПАВЛЮК напомнил, что в 2004 году Ю.ТИМОШЕНКО сняла свою кандидатуру в пользу В.ЮЩЕНКО. В этом году сложилась аналогичная ситуация, но политикам демократических сил нужно объединиться вокруг кандидатуры нынешнего премьер-министра, сказал он.

«Действующий Президент сделал то, что мог сделать. Большего он уже не сделает. У Ю.ТИМОШЕНКО больше энергии, чтобы обеспечить спокойствие в Украине», - считает С.ПАВЛЮК.

"Это обращение является попыткой повернуть украинское общество к прагматическому выбору, - сказал, в частности, журналист Игорь ГУЛЫК. - Это один из тестов для тех политиков, которые, учитывая большие амбиции и определенную поддержку, неадекватно оценивают свои возможности. Многочисленные политики, которые принимают участие в предвыборном марафоне, заботятся не столько о своей победе, сколько о создании так называемой "зоны комфорта" на будущее. Кто-то рассчитывает на должности при победителе, кто-то ожидает парламентских выборов и таким образом пытается "засветить" себя. Но президентские выборы – это не тот случай, который можно рассматривать в контексте "участие ради участия".

Обращение подписали представители элиты западноукраинского региона, в частности, во Львовской области - 37 человек, среди которых ученые, журналисты, артисты и общественные деятели. Обращение направят к В.ЮЩЕНКО, А.ЯЦЕНЮКУ, Борису ТАРАСЮКУ, А.ГРИЦЕНКО, Олегу ТЯГНИБОКУ, Юрию КОСТЕНКО.