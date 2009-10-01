Австрийский инвестор в Евро-2012 нажаловался на ГПУ парламенту Австрии

Австрийский инвестор, владелец ООО «Будсервискомплект», представляющий австрийские банки Erste Bank и Volksbank, Вольфганг МЮЛЛЕР заявляет о вмешательстве Генеральной прокуратуры Украины в инвестиционный проект по строительству гостиниц в центре Киева к Евро-2012.

Об этом вчера на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель интересов В.МЮЛЛЕРА в Украине Олег ГОЛУБЕНКО.

По его словам, в ноябре 2007 года В.МЮЛЛЕР приобрел ООО «Будсервискомплект», в активах которого было 5 зданий в заброшенном состоянии, расположенных на двух земельных участках общей площадью около 80 соток на Набережном шоссе (в районе Почтовой площади), за 17 млн. долл. США.

Австрийский инвестор планировал построить на этих земельных участках две 3-4-звездочные сетевые гостиницы, стоимость проживания в которых составляла бы 70-90 евро в сутки. О.ГОЛУБЕНКО добавил, что вел переговоры об управлении гостиницами с двумя известными международными операторами, однако он не уточнил их названия.

Представитель инвестора отметил, что намеревался инвестировать в проект 100 млн. долл.

При этом О.ГОЛУБЕНКО сообщил, что австрийский инвестор прошел три круга судебных разбирательств в 12 судах разных инстанций, в которых оспаривалась законность купли-продажи зданий, которыми владеет «Будсервискомплект».

По его словам, в мае т.г. коллегия судей Верховного суда Украины вынесла окончательное решение, которое закрепляло за инвестором собственность на данные объекты недвижимости.

«Невзирая на это, Генеральная прокуратура Украины идет на просто беспрецедентный шаг – подает кассационное представление на постановление Высшего хозяйственного суда Украины, которое вступило в силу почти 3 года назад», - сказал представитель инвестора.

О.ГОЛУБЕНКО добавил, что кассационное представление было подано, но другой стороной, а Верховный суд отказал в открытии производства.

Он подчеркнул, что об этой ситуации проинформированы Парламент Австрии, а также Посольство Австрии в Украине, с которым сотрудничает В.МЮЛЛЕР по данному проекту.

О.ГОЛУБЕНКО сообщил, что инвестор не может продолжать реализацию проекта, поскольку сложившая ситуация привела к неуверенности в его реализации, а также существует угроза потерять приобретенные объекты недвижимости.

В то же время В.МЮЛЛЕР отметил, что не собирается отказываться от реализации проекта по строительству гостиниц к Евро-2012, который является не самым большим из всех запланированных проектов в Украине, и надеется, что высшее руководство страны должным образом отреагирует на эту ситуацию.