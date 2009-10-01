Ющенко из Львова выйдет в прямой эфир

Сегодня, 1 октября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в IX Львовском международном экономическом форуме «Влияние глобального экономического кризиса на инвестиционный климат и перспективы привлечения инвестиций в региональные экономики Украины» в г. Трускавец.

Об этом УНИАН сообщили в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины.

Глава государства рассматривает участие в форуме как возможность в диалоге с представителями деловых кругов и экспертами-экономистами определить необходимые изменения в государственной политике, которые позволят более эффективно бороться с кризисом, защищая при этом интересы как работодателей, так и работников.

Эти вопросы будут рассмотрены, в частности, в ходе круглого стола «Инвестиционный климат в Украине», в работе которого примет участие глава государства.

Форум носит прикладной характер, в частности, планируется проведение презентации региональных инвестиционных проектов. Это позволит сформулировать конкретные решения по привлечению инвестиций в регион и определить модели для использования в целом по стране.

Такое мероприятие в области особенно важно в рамках подготовки к Евро-2012, поскольку позволяет проработать наиболее оптимальные формы привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в финансирование объектов инфраструктуры.

Выступление Президента Украины В.ЮЩЕНКО, которое запланировано ориентировочно на 11.10, будут транслировать в прямом эфире 5 канал, НТКУ, НРКУ и Всемирная служба «УТР».

Также в этот день, накануне Дня учителя, глава государства посетит трускавецкий спортивно-воспитательный комплекс, где пообщается с преподавателями этого заведения. В прямом эфире мероприятие, ориентировочно в 13.40, будет транслировать Львовская ОГТРК.

Кроме того, вечером, в 19.00 в эфир Львовской ОГТРК выйдет специальная программа с участием Президента Украины В.ЮЩЕНКО под названием «Общественный диалог». Глава государства будет общаться с известными жителями Львовщины Мирославом МАРИНОВИЧЕМ, Борисом ВОЗНИЦКИМ, отцом Борисом ГУДЗЯКОМ и Виталием АНТОНОВЫМ. Ведущий проекта - Ярослав ФЕЙЛО.