Бессмертный - уже не лидер фракции Наша Украина

Народный депутат, председатель центрального исполкома партии “Народный Союз Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ сложил полномочия лидера фракции “Наша Украина” и председателя совета одноименного блока.

Как сообщает пресс-служба НСНУ, об этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ сообщил сегодня на рабочем заседании центрального исполкома партии.

“Сложение полномочий – это мое решение, поскольку я считаю, что серьезно и во всю силу можно заниматься лишь одним делом”, – отметил он.

“Совет партии “Наша Украина” избрал меня председателем центрального исполкома, и я буду заниматься этим партийным участком, который на сегодня требует серьезной доработки. В исполкоме партии работает мощная команда. И я уверен, что мы способны победить на следующих парламентских выборах”, - заявил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.