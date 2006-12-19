Герман заявляет, что или она, или Калашников

Народный депутат, член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН будет требовать от членов партии дать более жесткую оценку действиям народного депутата Олега КАЛАШНИКОВА во время инцидента с журналистами телеканала СТБ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Верховной Раде во время обсуждения отчета Временной следственной комиссии по вопросу препятствования профессиональной деятельности журналистов телеканала СТБ со стороны народного депутата О.КАЛАШНИКОВА 12 июля 2006 года возле здания парламента.

А.ГЕРМАН отметила, что после сегодняшнего выступления О.КАЛАШНИКОВА она «убедилась, что О.КАЛАШНИКОВ – это навсегда».

Кроме того, по ее словам, этот инцидент продемонстрировал реальное состояние свободы слова в Украине. А.ГЕРМАН выразила надежду, что ее коллеги прислушаются к ее позиции и «сумеют дать заслон» подобным ситуациям.

Отвечая на упрек члена фракции “Наша Украина” Ольги ГЕРАСИМЬЮК о том, что А.ГЕРМАН обещала сложить свои депутатские полномочия, если О.КАЛАШНИКОВ не будет лишен депутатского мандата, А.ГЕРМАН отметила, что она и в дальнейшем не отказывается от этих своих слов.

«Если надо, я отдам свой мандат», - сказала народный депутат.