Регионалы требуют вернуть старый состав Центризбиркома

Народные депутаты из фракции Партии регионов предлагают Верховной Раде Украины отменить постановление "О назначении членов Центральной избирательной комиссии".

Соответствующий проект закона (№ 2753) зарегистрирован в парламенте 15 декабря 2006 года. Авторами законопроекта являются народные депутаты из фракции Партии регионов Иван ВЕРНИДУБОВ, Василий ХАРА и Юрий ВОРОПАЕВ.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что 8 декабря 2004 года Верховная Рада Украины приняла постановления "О досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии" № 2224-ІV и "О назначении членов Центральной избирательной комиссии" № 2225-ІV.

Авторы законопроекта считают, что постановление № 2224-ІV противоречит части второй статьи 19, пункта 21 статьи 85 Конституции Украины (в редакции от 28 июня 1996 года), и пунктам 4 и 6 статьи 30 Закона Украины "О Центральной избирательной комиссии". “Единственным основанием для досрочного прекращения полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии стало выражение Верховной Радой Украины недоверия Центральной избирательной комиссии. Однако такое основание для досрочного прекращения полномочий членов ЦИК законодательством Украины не предусмотрено”, - убеждены депутаты.

“Никаких оснований для привлечения лиц, которые были членами Центральной избирательной комиссии до 8 декабря 2004 года, до сих пор не установлено”, - отмечается документе.

По мнению депутатов, “поскольку полномочия членов Центральной избирательной комиссии 8 декабря 2004 года были прекращены незаконно, безосновательным было и назначение нового состава Центральной избирательной комиссии”.

Таким образом, постановление Верховной Рады Украины "О назначении членов Центральной избирательной комиссии" от 8 декабря 2004 года № 2225-ІV также противоречит части второй статьи 19 Конституции Украины и Закону Украины "О Центральной избирательной комиссии", убеждены депутаты-“регионалы”.

Ввиду изложенного, и исходя из необходимости восстановления законности и утверждения верховенства права, авторы законопроекта считают необходимым рекомендовать Верховной Раде Украины отменить Постановление "О назначении членов Центральной избирательной комиссии"" от 8 декабря 2004 года № 2225-ІV.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2004 года Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия членов Центральной избирательной комиссии: Сергея КИВАЛОВА, Валерия БОНДИКА, Сергея ДУБОВИКА, Марины СТАВНИЙЧУК, Валентины ЗАВАЛЕВСКОЙ, Михаила ОХЕНДОВСКОГО, Игоря КАЧУРА, Бронислава РАЙКОВСКОГО, Руслана КНЯЗЕВИЧА, Андрея МАГЕРЫ, Ярослава ДАВЫДОВИЧА, Александра ЧУПАХИНА, Юрия ДАНИЛЕВСКОГО, Юрия ДОНЧЕНКО и Николая РЫБАЧУКА.

После этого парламент сразу назначил новый состав ЦИК. В новый состав ЦИК были избраны Сергей ДУБОВИК, Ярослав ДАВЫДОВИЧ, Игорь КАЧУР, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Андрея МАГЕРА, Николай МЕЛЬНИК, Марина СТАВНИЙЧУК, Александр ЧУПАХИН, Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, Валерий ШЕЛУДЬКО, Валентина ЗАВАЛЕВСКАЯ, Юрий ДОНЧЕНКО, Анатолий ПИСАРЕНКО, Бронислав РАЙКОВСКИЙ, Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

Все члены ЦИК сразу приняли присягу.