Секретариат Президента обвинил Януковича во лжи

Секретариат Президента Украины заявляет, что на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета сторонами не было достигнуто согласие относительно государственного бюджета на 2007 год.

Об этом идет речь в заявлении Секретариата главы Украинского государства, переданном УНИАН.

В документе отмечается, что “заявление премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что Секретариат Президента вроде бы не принимает участия в доработке проекта государственного бюджета на 2007 год, не отвечает действительности”.

В субботу, 16 декабря, о 13.58 из Секретариата была отправлена телеграмма в Верховную Раду, Кабинет Министров и Министерство финансов с просьбой назначить время, дату и место встречи по вопросам доработки государственного бюджета, сообщается в заявлении.

Секретариат Президента напоминает, что в этот же день были подготовлены и направлены все расчеты относительно проекта государственного бюджета. Общая сумма дополнительного перераспределения составляет 0,8 млрд. грн., а не 6 млрд. грн., как заявляет председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Владимир МАКЕЕНКО. Телеграмма и соответствующие материалы были размещены 16 декабря на официальном сайте Президента Украины.

В понедельник, 18 декабря, представители Секретариата Президента принимали участие в заседании бюджетного комитета Верховной Рады, на котором не было достигнуто согласие. Ни Министерство финансов, ни бюджетный комитет не подали собственных расчетов к закону о государственном бюджете, какие подтверждали бы или опровергали расчеты Секретариата.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в парламент на повторное рассмотрение Закон Украины «О Государственном бюджете на 2007 год» со своими предложениями.

15 декабря Верховная Рада не поддержала закон “О государственном бюджете Украины на 2007 год” со всеми предложениями Президента.

Вечером 15 декабря состоялась встреча представителей антикризисной коалиции, правительства с Президентом Украины В.Ющенком. После встречи глава государства выразил надежду, что за выходные дни Секретариат Президента и Кабинет министров найдут понимание относительно закона о государственном бюджете на 2007 год. Он сообщил, что стороны договорились провести консультации между экономическим блоком Секретариата Президента и Министерством финансов, чтобы в ближайших день-два найти понимание в этом вопросе и других разногласиях.

18 декабря В.Янукович заявил, что в выходные дни над проектом закона о государственном бюджете на 2007 год работали специалисты Министерства финансов без участия представителей Секретариата Президента.

Сегодня ВР планирует опять рассмотреть законопроект “О Государственном бюджете Украины на 2007 год”.