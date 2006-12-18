Тимошенко: оставлять страну без госбюджета невозможно

Блок Юлии Тимошенко вступит во все переговорные процессы относительно государственного бюджета на 2007 год, чтобы страна не осталась без этого документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на брифинге лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос, готов ли БЮТ голосовать за преодоление вето Президента на закон о госбюджете на 2007 год.

Она отметила, что на сегодняшний день фракциям и народным депутатам не роздали ни одного документа относительно бюджета, и непонятно, есть ли какие-то договоренности по его содержанию.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что завтра ВР планирует рассмотреть закон о госбюджете на 2007 год.

По ее словам, становится понятно, что «никакие переговоры на эту тему не ведутся, что никакого урегулирования на сегодняшний день не существует и непонятно, за что мы завтра в зале будем голосовать».

Лидер БЮТ обратилась к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО и премьер-министру Украины В.ЯНУКОВИЧУ, мол, если у них «есть позитивное отношение к своей стране», то они должны урегулировать вопрос с бюджетом.

«Если вы не сможете урегулировать, то к этому присоединится оппозиция», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что оставлять страну без госбюджета, «в ручном управлении» невозможно. По ее словам, это практически будет значить, что «всю страну нужно бросить в финансово-криминальную тень», и потому оппозиция за таким вариантом не будет наблюдать.