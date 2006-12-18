Костенко и Тарасюк подпишут Декларацию об объединении

20 декабря лидеры Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО и Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК намерены подписать Декларацию о восстановлении организационного единства УНП и НРУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии, документ будет предусматривать, в частности, создание общего Совета в составе 12 человек, решения которого будут приниматься консенсусом; проведение совместных заседаний руководящих органов партий не реже одного раза в месяц, а также совместные действия во всех представительских органах власти.

На сегодняшний день документ парафирован полномочными представителями УНП и НРУ Богданом СОКОЛОВСКИМ и Вячеславом КОВАЛЕМ, а также одобрен 16 декабря Центральным проводом УНП.

УНП и НРУ этой Декларацией намерены также обратиться ко всем национально-демократическим силам с предложением "способствовать объединению в единые депутатские фракции в органах местной власти" и "объединить усилия для совместного участия в следующих президентских, парламентских и местных выборах".

"Не секрет, что в некоторых областях Украины наши политические силы не находят общий язык, - например, в Ривненской области депутаты облсовета от НРУ, действующие в составе фракции "Наша Украина", поддерживают освобождение от должностей представителей УНП. Наша совместная работа в рамках Совета двух партий поможет сглаживать эти конфликты", - убежден лидер УНП Юрий КОСТЕНКО.

Он напомнил, что в октябре-ноябре УНП провела “круглые столы” с участием правых партий во всех областях Украине, в том числе и в большинстве районных центров. "Там, где нам удалось найти организации правых партий, - а это не больше 5-6 партий, и далеко не во всех районах, - мы увидели, что объединяться хотят они все, однако абсолютно все ожидают команды из Киева. Мы готовы рассматривать любые предложения, шаг за шагом искать общие варианты, приемлемые для нас и наших партнеров, и таким вариантом на сегодня является Декларация", - подчеркнул Ю.КОСТЕНКО.

В то же время он считает, что "сейчас Президент сделал бы большую услугу демократии, если бы внес законопроект об изменениях в закон о политических партиях". Как известно, нынешняя версия закона не предусматривает объединение политических партий, а потому сейчас можно только создать новую партию с одновременным самороспуском тех, кто объединяется.

УНП и НРУ ведут переговоры об объединении с конца 2000 года; за это время было подписано несколько документов, в том числе и предшественником Б.ТАРАСЮКА в должност председателя НРУ Геннадием УДОВЕНКО, а также проведен І-й этап объединительного съезда.

Ю.КОСТЕНКО отмечает два главных следствия этого процесса: "Во-первых, создание Блока В.ЮЩЕНКО "Наша Украина", которое мы с Рухом совместно инициировали уже в 2001 г. Как известно, в блок вошли не только правые (Конгресс украинских националистов, Христианско-демократический союз, Республиканская христианская партия), но и идеологически отличные партии – "Солидарность", партия “Реформы и порядок” и др., а также группа бизнесменов. Во-вторых, следующий шаг в политической структуризации общества – выделение из Блока В.ЮЩЕНКО либерального сегмента и создание “Народного Союза Наша Украина” – туда вошли "Солидарность", бизнес-группа "Разом" и часть представителей НРУ и УНП".

Третьим следствием начатого процесса, по убеждению Ю.КОСТЕНКО, должна стать "наконец консолидация политических сил на правом фланге", шагом к которой лидер УНП видит Декларацию, которую намерены подписать УНП и НРУ.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с министром иностранных дел, председателем НРУ Б.ТАРАСЮКОМ и председателем УНП Юрием КОСТЕНКО пути объединения патриотически-демократических сил Украины правого направления, в частности возможного слияния УНП и НРУ. Встреча состоялась по просьбе лидеров обеих партий.

10 декабря Б.ТАРАСЮК не исключил объединения в перспективе НРУ, УНП и Украинской республиканской партии “Собор”.