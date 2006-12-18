У либерала Бродского уже волосы дыбом становятся

Делегаты ІІ этапа VІІІ съезда партии «Яблуко» приняли решение о возобновлении деятельности партии «Яблуко», поскольку ни одна из существующих партий де-факто не отстаивает либеральных ценностей и не защищает интересы среднего класса, сообщили УНИАН в пресс-службе председателя партии Михаила БРОДСКОГО.

На съезде, состоявшемся 17 декабря, была отменена ликвидационная комиссия, созданная в марте 2005 года, и прекращено действие по ликвидации партии «Яблуко».

«Мы в свое время приняли решение влиться в партию «Батькивщина», но большинство из «яблучников» не прижилось в этой политической силе, а часть из них, как например мэра Черкасс Сергея ОДАРИЧА, уже даже успели исключить из рядов партии «Батькивщина», - заявил М.БРОДСКИЙ.

«Батькивщина» все больше поворачивает влево, и по сути своих лозунгов все больше социализирует. Не удивительно, что в «Батькивщине» в настоящее время появился Иосиф ВИНСКИЙ, - отметил М.БРОДСКИЙ. – Он порядочный человек, но социалист по своей ментальности, и часто озвучивает идеи, от которых у либерала волосы дыбом становятся».

В качестве примера лидер “Яблука” напомнил, что И.ВИНСКИЙ выступает против отмены моратория на приватизацию земли, тогда как либералы выступают за честную конкуренцию и открытый рынок.

«Яблуко» провозгласило себя оппозиционной партией к правящей коалиции «левых и олигархов». В настоящее время Блок Юлии Тимошенко тоже оппонирует действующему режиму, поэтому «Яблуко» должно сотрудничать с этой политической силой», - заявил М.БРОДСКИЙ. По его словам, «Яблуко» обратится к БЮТ с ходатайством о включении партии в состав блока как отдельной политической силы (по схеме вхождения в БЮТ партии «Реформы и Порядок»).

Кроме того, для укрепления позиций праволиберальной политической силы «яблучники» поручили своему лидеру провести переговоры об объединении с другими близкими по духу партиями, в связи с чем не исключено во время ІІІ этапа VІІІ съезда партии «Яблуко» проведение процедуры переименования этой политической силы.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря депутат Киевского городского совета М.БРОДСКИЙ заявил о намерении возобновить деятельность своей партии «Яблуко». Он напомнил, что два года назад состоялся съезд «Яблука», в ходе которого было принято решение о ликвидации партии и объединении с партией „Батькивщина”. К сожалению, сказал М.БРОДСКИЙ, в «Батькивщину» «прорвались» только около 30% членов партии «Яблуко», и практически никто из них там не прижился. М.БРОДСКИЙ напомнил, что он вышел из партии «Батькивщина» 26 апреля.