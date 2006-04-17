На Никопольском ферросплавном очередное силовое противостояние

С 14 апреля в Никополе из-за вероятности возникновения чрезвычайной ситуации на ОАО „Никопольский завод ферросплавов” в повышенную готовность приведены подразделения МЧС, которые дислоцируются в городе, а также охрана предприятия. Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды главного управления МЧС в Днепропетровской области.

По данным центра пропаганды, 14 апреля на НЗФ „произошло чрезвычайное происшествие”.

В частности, „группа лиц в составе нового директора завода Владимира КУЦИНА, двух десятков работников спецподразделения “Беркут” и 25-30 человек в гражданском из охраны заняли помещение заводоуправления, перекрыв сюда доступ посторонним, по их мнению, лицам”.

В официальной информации Центра пропаганды также сообщается, что попытку разрешить конфликтную ситуацию осуществили мэр города Сергей СТАРУН, судебный исполнитель и депутаты Никопольского городского совета.

Справка УНИАН. В 2005 году по решению суда контрольный госпакет НЗФ был возвращен в госсобственность, однако до последнего времени Фонд госимущества заявлял, что не может вступить в права собственности на акции НЗФ, поскольку акции не перечислены на счета Фонда.

14 апреля 2006 года кабинет гендиректора занял Владимир КУЦИН, который, по неподтвержденной официально информации, является управляющим контрольного госпакета акций ОАО «НЗФ». Минпромполитики заявило, что не причастно к назначению В.КУЦИНА. В то же время, сам В.КУЦИН заявил, что его назначение инициировано самим Президентом Украины.

Минпромполитики и Фонд государственного имущества Украины заявили, что не принимали никаких решений относительно смены руководителя ОАО «Никопольский завод ферросплавов».