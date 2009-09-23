Задержали брата нардепа, сбежавшего с перестрелки на авто с номерами ВР (доп.)

Милиция задержала причастного к перестрелке в Киеве брата народного депутата Тедеева. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Вчера утром на территории Киева был задержан гражданин РФ Роберт ТЕДЕЕВ, который был в розыске», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом министр отметил, что сначала задержанный назвал себя ИВАНОВЫМ, но уже к вечеру назвался настоящим именем, подчеркнув, что является двоюродным братом народного депутата Украины Эльбруса ТЕДЕЕВА.

Также Р.ТЕДЕЕВ, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, рассказал, что использовал автомобиль брата Мерседес-бенц S-500. Других показаний в отношении участвовавших вместе с ним в перестрелке лиц, он пока еще не предоставил.

Ю.ЛУЦЕНКО также информировал о предыстории этого конфликта, который закончился перестрелкой. В частности, по данным министра, в 1994 году гражданин Турции и гражданин Украины создали предприятие по изготовлению и продаже текстильных изделий в Винницкой области. В 2005 году между ними возникли недоразумения, а в 2008 году конфликт приобрел окончательное обострение в связи с отсутствием оборотных средств. Для его решения, сказал Ю.ЛУЦЕНКО, обе стороны проводили встречи в Турции и в Украине, в частности, 28 августа с.г. в Виннице, но там до стрельбы не дошло. Однако, как показывают свидетели, в этой встрече также принимал участие Р.ТЕДЕЕВ, добавил глава МВД. Уже 11 сентября в парке им. Рыльского в Киеве состоялась “сходка”, во время которой там находился автомобиль “Мерседес” с номерами Верховной Рады.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, после перестрелки был задержан подозреваемый в убийстве гражданин РФ Куламова. В то же время свидетели указывают на Р.ТЕДЕЕВА как на непосредственного участника конфликта, а также подтверждают, что именно на его автомобиле покинули место преступления другие лица, использовавшие, в том числе, автоматическое оружие во время разборок.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, уже в тот день около 21.00 в помещение Голосеевского райуправления милиции на встречу с начальником столичного главка, его первым заместителем и начальником районной милиции прибыл народный депутат Э.ТЕДЕЕВ и народный депутат Валерий БОНДЫК. Во время этой встречи, как отметил министр, было подтверждено, что именно автомобиль, который был закреплен за народным депутатом Э.ТЕДЕЕВЫМ, использовался в ходе бандитских разборок на территории Голосеевского парка. Эти обстоятельства нашли подтверждение в показаниях водителя Э.ТЕДЕЕВА и других свидетелей.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что Э.ТЕДЕЕВ пытался забрать свой автомобиль, но после того, как ему объяснили о возможных последствиях таких действий, он оставил его в качестве вещественного доказательства.

Кроме того, как сообщил министр, сейчас известно, что сразу после стрельбы в Голосеевском парке “у подъезда своего дома господин народный депутат встретился с Робертом ТЕДЕЕВЫМ и в присутствии свидетелей последний сказал ему, что у него есть проблемы из-за событий в Голосеевском парке”.

Продолжая тему, Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что криминальным арбитром этих разборок выступил известный в криминальных кругах СНГ “вор в законе” по прозвищу Хасан.

“Учитывая предоставленную мною информацию, могу сделать вывод, что криминальные авторитеты, которые находятся на территории РФ и Кавказа, не имея возможности постоянно находиться на территории Украины из-за активных профилактических действий УБОП МВД Украины, предпринимают попытки создать криминальное давление, используя связи с членами бывшей преступной группировки, в том числе с народным депутатом Украины ТЕДЕЕВЫМ Эльбрусом, который в течение 90-х, – начале 2000-х годов считался, по данным оперативных баз МВД Украины, членом организованной преступной группировки “Солохи”, возглавляемой покойным Борисом Савлоховым”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время Ю.Луценко выразил обеспокоенность тем, что “одной рукой народные депутаты Партии регионов оказывают содействие бандитским разборкам на территории Украины, второй – другой депутат господин ДЖИГА заявляет, что милиция не способна справиться с криминалитетом... Странный симбиоз экс-руководителей МВД и экс-бандитов, которые стояли на учете в МВД, сегодня дает о себе знать при попытках передела криминального рынка на территории Украины”.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО еще раз заверил, что МВД способно контролировать ситуацию. “Мы и в дальнейшем не допустим функционирования на территории Украины “воров в законе”, какими бы высокими мандатами и неприкосновенностью они не прикрывались”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В контексте этого он отметил, что сегодня спецподразделениями борьбы с организованной преступностью принимаются меры по документированию еще трех “воров в законе”, которые остаются на свободе и “пытаются влиять на криминогенные процессы в государстве”. Это, по словам министра, люди по прозвищу “Лёра Сумской”, “Мамед” и “Вася Ушитый”.

Как сообщал УНИАН, днем 11 сентября на территории Голосеевского парка (Голосеевский район Киева) произошел конфликт “между двумя группами лиц разных стран Кавказского региона”. При выяснении отношений было применено огнестрельное оружие. В результате этого трое конфликтующих попали в 10-ю городскую клиническую больницу. Другие участники инцидента скрылись с места события. На следующий день в больнице умер один из трех раненых во время перестрелки.

12 сентября Департамент связей с общественностью МВД Украины официально заявил, что во вчерашних «розборках» с применением огнестрельного оружия принимал участие брат народного депутата Украины Эльбруса ТЕДЕЕВА Роберт, гражданин Российской Федерации.

Как отметили в милиции, после инцидента он скрылся с места происшествия на автомобиле, который принадлежит Э.ТЕДЕЕВУ.