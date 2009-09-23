Депутатов из фракции ПР массово оперируют?

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что «регионалы» готовы завтра голосовать за законопроект о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и руководителей комитетов парламента.

По словам А.ЕФРЕМОВА, на заседании фракции было принято решение о поддержке законопроекта, внесенного народным депутатом от фракции Блока Литвина Олегом ЗАРУБИНСКИМ. А.ЕФРЕМОВ отметил, что «нам важно не получить пальму первенства, а принять закон о повышении социальных стандартов».

По его словам, фракция готова была вчера голосовать за данный законопроект, но была изменена процедура голосования. А сегодня несколько человек из фракции находятся на операции, и не могут принять участия в голосовании, пояснил депутат.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что его «удивила позиция Министерства финансов, при которой цифры берутся с потолка». Он добавил, что называются цифры, не имеющие никакого обоснования. А.ЕФРЕМОВ отметил, что «по нашим подсчетам, для реализации законопроекта ЗАРУБИНСКОГО, который мы готовы поддержать, необходимо немногим больше 900 млн. грн.».

Как сообщал УНИАН, вчера ВР не удалось принять ни одного решения относительно законопроектов о повышении социальных стандартов, поскольку депутаты из фракции Партии регионов заблокировали парламент, протестуя против изменения способа голосования с электронного персональным.

Сегодня народные депутаты от ПР снова блокируют парламентскую трибуну.