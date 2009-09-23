Ющенко: через полгода я буду президентом

Президент Виктор Ющенко заявляет, что через полгода будет президентом.

Об этом он сказал в интервью "Associated Press", сообщает пресс-служба президента.

"Эти четыре года знаменательны тем, что в Украине утвердились свободный журналист, свобода слова и выбора – базовые демократические завоевания. У меня нет сомнений, моя политика будет набирать вес. И когда мы с вами встретимся через шесть месяцев, я убежден, буду президентом Украины", - заявил Ющенко.

"Мой план: победить", - подчеркнул он.

"Я сделал несколько вещей, которыми я могу гордиться", - сказал он, назвав среди этих вещей то, что за последние четыре года ВВП Украины рос на 7-7,5% за год, заботу о сиротах, свободу слова и прочее.

Затронув тему НАТО, Ющенко сказал, что месяц за месяцем количество сторонников альянса в Украине растет.

"У нас хорошая динамика и месяц за месяцем количество сторонников НАТО растет. Я оптимист. Я уверен, Украина пойдет путем Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии", - сказал Ющенко.

Украинская правда