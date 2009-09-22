Литвин: голосовать руками - лучше, чем поучать ВР «из прекрасного далека»

Первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что голосование «не карточками» приведет к провальному результату. Об этом депутат заявил в сессионном зале.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.ЕФРЕМОВА, сегодня много людей находится в командировках или больницах, а поскольку каждый голос в сессионном зале при голосовании за законопроекты о повышении социальных стандартов очень важен, то необходимо голосовать в стандартном режиме.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что если голосовать путем вставания и объявлять о том, поддерживаешь или нет законопроект, то «это заведомо поставить на провальное голосование» предложенные законопроекты.

В ответ председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН подчеркнул, что нормальное решение, когда каждый народный депутат голосует за себя. По его словам, это лучше, чем учить парламент, как работать «из прекрасного далека».

Как сообщал УНИАН, сегодня утром народные депутаты решили, что будут голосовать за проекты законов, касающиеся соцстандартов, не при помощи системы «Рада», а поднятием рук и вслух подтверждая свою позицию относительно законопроекта. За данное решение проголосовали 240 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Но против такого решения выступили представители фракции Партии регионов. Сначала они требовали перерывы в работе ВР, а потом заблокировали трибуну парламента. Это произошло, после того как Верховная Рада не поддержала предложение об отмене решения об изменении способа голосования по законопроектам, касающимся социальных стандартов. За данное решение проголосовали 207 из 421 народного депутата, зарегистрированного в зале. Фракция Партии регионов настаивала, чтобы решения принимались путем голосования карточками при помощи системы “Рада”.

Также ВР не поддержала решение о перенесении рассмотрения данных законопроектов на четверг, 24 сентября. За это решение проголосовали 19 из 419 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В.ЛИТВИН закрыл заседание ВР.