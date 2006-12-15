Так о чем же договорились Президент с коалицией

21:09, 15 декабря 2006
Политика
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Провести серию круглых столов?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и совет коалиции договорились провести в следующем году ряд круглых столов по пунктам Универсала национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины В.ЮЩЕНКО на брифинге для прессы после окончания встречи с советом антикризисной коалиции и членами правительства.

В.ЮЩЕНКО отметил, что стороны договорились в 2007 году провести серию круглых столов по конкретным темам, выписанным в Универсале национального единства. Цель круглых столов - сблизить позиции власти и общества по тем или иным приоритетным сферам государства.

 

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