Так о чем же договорились Президент с коалицией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и совет коалиции договорились провести в следующем году ряд круглых столов по пунктам Универсала национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины В.ЮЩЕНКО на брифинге для прессы после окончания встречи с советом антикризисной коалиции и членами правительства.

В.ЮЩЕНКО отметил, что стороны договорились в 2007 году провести серию круглых столов по конкретным темам, выписанным в Универсале национального единства. Цель круглых столов - сблизить позиции власти и общества по тем или иным приоритетным сферам государства.