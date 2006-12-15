Завершилась встреча Президента с антикризисными фракциями

Ожидается брифинг

Завершилась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с представителями парламентской коалиции. Как передает корреспондент УНИАН, во встрече принимали участие глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Виталий ГАЙДУК, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО, координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЁВА. Сейчас ожидается проведение брифинга Президента.

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