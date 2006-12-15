Украина определилась относительно СНГ - решение СНБО

Украина будет осуществлять развитие сотрудничества в рамках СНГ с учетом избранного государством стратегического курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Об этом говорится в соответствующем решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 ноября, которое введено в действие соответствующим Указом Президента Украины. Тексты обоих документов размещены сегодня на официальном сайте главы государства.

Кроме этого, приоритетными направлениями деятельности Украины в рамках СНГ определены:

- последовательное введение зоны свободной торговли с участием всех государств-участников СНГ с учетом требований ВТО;

- инициация разработки проектов относительно реализации потенциала Украины как транзитного государства, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, борьбы с организованной преступностью и незаконной миграцией и тому подобное;

- углубление многостороннего сотрудничества в отраслях энергетики, транспорта, агропромышленного комплекса, здравоохранения, науки, социальной сфере;

- решение «замороженных» конфликтов на постсоветском пространстве, противодействие трансграничной преступности и сотрудничество в правоохранительной сфере.

Также в своем решении СНБО констатирует, что деятельность СНГ способствовала налаживанию и развитию равноправных и взаимовыгодных отношений между государствами-участниками. В то же время отмечается, что на протяжении последних лет имеет место снижение эффективности многостороннего сотрудничества в рамках СНГ как межгосударственного объединения, нарастает определенное неудовлетворение со стороны государств-участников относительно способности органов Содружества обеспечить действенное и конструктивное сотрудничество.

Решение СНБО также удостоверяет, что СНГ рассматривается как один из важных механизмов проведения межгосударственных консультаций и переговоров с целью обеспечения национальных интересов Украины на постсоветском пространстве, в частности путем согласования и реализации в рамках Содружества проектов многостороннего сотрудничества в различных сферах.

Кроме того, документ содержит ряд поручений Кабинета министров Украины, в частности:

- обеспечить до конца 2006 года подготовку для рассмотрения органами СНГ необходимых документов по реализации предложений, внесенных Президентом Украины 26 августа 2005 года на заседании Совета глав государств-участников СНГ (г. Казань), в том числе относительно совершенствования механизма функционирования зоны свободной торговли в рамках СНГ и создания транспортных коридоров для транспортировки энергоносителей в государства Центральной, Южной и Западной Европы;

- осуществить в четырехмесячный срок анализ существующих в рамках СНГ многосторонних программ с учетом приоритетных для Украины сфер сотрудничества и по его результатам внести предложения относительно разработки новых программ и проектов, а также относительно целесообразности дальнейшего участия Украины в реализации тех программ, которые не отвечают определенным приоритетам государства;

- подготовить в четырехмесячный срок предложения относительно оптимизации сотрудничества в приоритетных для Украины сферах сотрудничества в рамках СНГ для дальнейшего их внесения на рассмотрение заседаний Совета глав государств-участников СНГ и Совета глав правительств государств-участников СНГ;

- создать в месячный срок межведомственную рабочую группу с участием представителей Министерства иностранных дел Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства экономики Украины, других центральных органов исполнительной власти для осуществления комплексного анализа политических, экономических, правовых, социальных, финансовых и других аспектов участия Украины в деятельности СНГ и подготовки до 1 июля 2007 года соответствующих заключений и предложений.

Отдельно Министерству аграрной политики Украины СНБО поручил в трехмесячный срок провести консультации с заинтересованными государственными и коммерческими структурами в Украине относительно создания в г. Киеве Международного информационно-маркетингового центра аграрной продукции с участием государств-участников СНГ.

Кроме того, Министерству юстиции Украины и Министерству иностранных дел Украины дано поручение в четырехмесячный срок осуществить пересмотр действующих для нашего государства многосторонних нормативных актов, подписанных в рамках СНГ, составить перечень тех из них, которые являются неэффективными или утратили актуальность для Украины, с последующей инициацией их денонсации и заключения вместо них соответствующих документов в двустороннем формате.