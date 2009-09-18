Яценюк говорит, что будет биться в судах за свой референдум

Народный депутат Украины, лидер общественной инициативы «Фронт перемен” Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что решение Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативных групп по проведению всеукраинского референдума по защите Конституции Украины - это нарушение права украинцев на волеизъявление.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК также отметил: “мне не хочется верить в то, что Центральная избирательная комиссия по политической мотивации приняла решение об отказе более 100 тысячам человек в их волеизъявлении, в их желании защитить Конституцию государства, чтобы сделать невозможным последующие сговоры между Партией регионов и БЮТ относительно форматирования страны под себя, чтобы страна выбирала президента, а не его назначали в парламенте 300 депутатов, которые фактически сегодня лишены любой политической воли”.

А.ЯЦЕНЮК заявил, что будет “бороться до конца”. «Мы обжалуем решение Центральной избирательной комиссии”, - отметил он.

Как известно, А.ЯЦЕНЮК инициировал проведение всеукраинского референдума для защиты Конституции. В середине августа в более чем 300 населенных пунктах всех регионов Украины прошли собрания инициативных групп, которые положили начало всеукраинскому референдуму против манипуляций с Конституцией. Их участники обсудили и утвердили вопросы, которые будут вынесены на референдум. Протоколы собраний направляются в Центральную избирательную комиссию, которая должна дать «зеленый свет» сбору 3 миллионов подписей за проведение голосования.

На собраниях граждан по проведению всенародного референдума было поддержано три вопроса, которые выносятся на голосование. 1. Утверждаете (одобряете) ли вы новую редакцию части первой статьи 71 Конституции Украины следующего содержания: "Выборы Президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, председателей и депутатов местных советов являются свободными и происходят на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования"? 2. Утверждаете (одобряете) ли вы часть первую статьи 90 Конституции Украины следующего содержания: "Полномочия Верховной Рады Украины прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Срок полномочий Верховной Рады Украины может быть продлен лишь в условиях военного или чрезвычайного положения"? 3. Утверждаете (одобряете) ли вы часть вторую статьи 154 Конституции Украины следующего содержания: "Изменения и дополнения к Конституции Украины могут быть утверждены непосредственно всеукраинским референдумом. Изменения и дополнения к Конституции Украины, утвержденные на таком референдуме, являются общеобязательными и не нуждаются в принятии каких-либо решений или осуществлении действий органами государственной власти или их должностными лицами"?

Как сообщал УНИАН, во время заседания 17 сентября ЦИК отказала в регистрации инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе.