Что Кушнарев хотел бы подарить Луценко на день рождения

Сегодня экс-министр внутренних дел Юрий Луценко празднует свой 42-й день рождения. Праздновать это событие он будет в кругу семьи и друзей в собственной квартире на Старонаводницкой площади. О подарках известному политику газета «Сегодня» расспросила его соратников по помаранчевой революции, а также тех, кто жаловался на преследования в бытность Юрия Витальевича министром.

Губернатор Запорожской области Евгений Червоненко хочет подарить ему авторучку, Это намек на «первую профессию» Луценко – журналиста. Замсекретаря СНБО Юрий Павленко собирается передать Юрию Витальевичу подарки от бывших детей-беспризорников, которые они сделали сами, - игрушечную обезьянку и картину, на которой мама и папа ребенка одеты в милицейскую форму. Министерство по вопросам семьи и молодежи совместно с МВД провело рейд, после которого бывшие беспризорники обрели новые семьи. В благодарность они сделали такие подарки, - рассказал Павленко.

На просьбу издания пофантазировать на тему, чтобы они ему подарили в этот день с воодушевлением откликнулись депутаты-регионалы. Евгений Кушнарев, пожелал ему помнить поговорку: “Язык мой – враг мой”, и хотел бы ему подарить коробочку монпансье на тот случай, если ему вновь захочется публично высказаться, Владимир Сивкович, возглавлявший парламентскую комиссию по расследованию деятельности МВД, презентовал бы экс-министру уздечку для лошади. Вероятно, намек на необходимость сдерживать себя.

"Сегодня"