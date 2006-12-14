Еще немного и Тимошенко будет готова голосовать против всех

Тимошенко подчеркивает, что работает каждый день на досрочные парламентские выборы.

"Я работаю на это (досрочные выборы) каждый день. Мы подали конституционное представление. Если КС скажет, что есть основания это сделать, то президент будет иметь еще один раз право распустить парламент", - сказала Тимошенко в эфире 5 канала.

Она отметила, что в представлении основаниями для роспуска парламента являются такие позиции: на протяжении 30 дней не сформирована коалиция, 60 дней не сформировано правительство.

"Других оснований нет. Кризис не является основанием для роспуска парламента", - добавила Тимошенко.

Говоря об отношениях президента и премьера, которые сложились сейчас, она сказала:

"Наблюдая, что происходит между Ющенко и Януковичем, то я скоро присоединюсь к тем, кто уже готов голосовать против всех".

"Украинская правда"