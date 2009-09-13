Миллер: у Газпрома - замечательные отношения с Украиной

Глава "Газпрома" Алексей Миллер считает, что проблем с оплатой Украиной поставок российского газа не будет до декабря включительно. "Я считаю, это мое субъективное мнение, что, наверно, до декабря включительно проблем не будет", - сказал Миллер на встрече с участниками дискуссионного клуба "Валдай"из 16 стран мира, проводимого под эгидой РИА Новости и Совета по внешней и оборонной политике.

По его словам, на это позволяют рассчитывать имеющиеся у НАК "Нафтогаз Украины"финансовые ресурсы. "Насколько мы знаем, такая схема и объем финансирования у НАК "Нафтогаз Украины"позволяют оплачивать до конца года", - сказал глава "Газпрома".

Миллер подчеркнул, что в настоящее время у "Газпрома" замечательные отношения с Украиной в газовой сфере, так как "Нафтогаз"исполняет контрактные обязательства в части оплаты и транзита. "Украина исполняет подписанные контракты, хотелось бы, чтобы они больше отбирали, но обязательства по оплате и транзиту исполняются", - сказал он.

Глава "Газпрома" добавил, что риски в отношениях с Украиной носят политический характер, связанный, в том числе, с тем, что в середине января в стране состоятся президентские выборы.

РИА Новости