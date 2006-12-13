Кабмин выступил с официальным заявлением

Кабинет Министров Украины оценивает возвращение закона о государственном бюджете на 2007 год в парламент как действия, “направленные на политическую дестабилизацию в государстве и спровоцированные иллюзией возможного роспуска Верховной Рады Украины и назначения досрочных парламентских выборов”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, в заявлении Кабмина отмечается, что определяющим стержнем бюджета-2007 стали “дальнейшие шаги к усилению социальной защиты населения, стимулированию инновационного развития экономики, углублению структурных реформ и на их основе увеличению отечественных и иностранных инвестиций, уменьшению фискальной нагрузки на экономику.

Народ Украины получил возможность потратить на общественные нужды дополнительно 32 миллиарда гривен, по сравнению с бюджетом 2006 года”.

Вместо этого, заявляет правительство, “надежду на введение в действие необходимого для обеспечения жизнедеятельности страны Закона „О Государственном бюджете Украины на 2007 год” не исполнились. Впервые в новейшей истории Украины 12 декабря 2006 г. Президент Украины, без проведения консультаций с парламентом и правительством, подстрекаемый политическими силами, цель которых, любыми средствами дестабилизировать экономическую и, как следствие, политическую ситуацию в государстве, спровоцировать социальный конфликт - вернул Закон „О Государственном бюджете Украины на 2007 год” в Верховную Раду Украины”.

Как заявляет Кабмин, “предложения Президента Украины к Закону „О Государственного бюджета Украины на 2007 год” не основываются на реальных экономических расчетах и нарушают требования статьи 95 Конституции Украины относительно его сбалансированности. Цена этих популистских предложений – свыше 10 миллиардов гривен, не обеспеченных доходами бюджетных ассигнований.

Правительство, сформированное парламентской коалицией, констатирует, что такая безответственная политика увеличения расходов без определения восстановительных источников финансирования уже проводилась в 2005 году и привела к росту инфляционных процессов и, как следствие, к существенному замедлению экономического развития Украины. Таким образом разрушается инновационно-инвестиционная модель развития экономики, спланированная в бюджете, и стимулируется система потребительской идеологии”.

Кабинет Министров заявляет, что приложит все возможные усилия в рамках Конституции и законов Украины ради обеспечения стабильного развития Украинского государства и защиты интересов украинского народа.